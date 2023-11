Kui keegi tuttavatest oleks kahe nädala eest kuulutanud, et novembri lõpus saame osa kenast ja postkaardilikust talveilmast, oleks ma sellesse väikese umbusuga suhtunud. Aga talv algas jõuliselt: lumi ja külmad tulid ning katsid puud ja põõsad paksu valge tekiga, mida ei suutnud täielikult maha kiskuda isegi tuisk. Et suur osa puudele ladestunud lumest kogunes sinna märjana ja külmus, ei pudene see väga hõlpsalt.