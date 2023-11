GALERII JA VIDEO ⟩ Jasmiin Üpraus teenis MMil kulla, hõbeda ja karjääri suurima auhinnaraha: Mulle öeldi, et nii ilusat sõitu pole varem nähtud

«Ajuvaba, mis siin toimub – rahvaparved lihtsalt karjuvad mu nime! Jõhker mass, kuhugi ei pääse. Siin elatakse väga tugevalt kaasa, ükski jetisportlane pole eales midagi sellist näinud,» naeris Üpraus, kelle sõnutsi tõi Indoneesia valitsus võistluse just maailma suurima vulkaanilise järve peale, et seda populariseerida. «Näha on, et siia on kõvasti raha pandud.»