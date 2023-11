RMK võtab ette Pärnumaa soo taastamise

RMK looduskaitseosakonna juht Kaupo Kohv selgitas, et projekt keskendub peamiselt kuivendusest mõjutatud soode ning paisudega katkestatud jõgede taastamisele. «Sellega täidame mitu eesmärki. Esiteks on märgalad kõige suuremad süsinikuvaru hoidvad ökosüsteemid maismaal ja soode taastamisega peatame sinna aastatuhandete jooksul talletatud süsiniku lendumise atmosfääri. Teiseks on märgalad olulised vett hoidvad ja puhastavad ökosüsteemid, millest sõltub meie jõgede veerohkus ja puhtus,» selgitas Kohv ja lisas, et soode taastamine ja vooluveekogude seisundi parandamine on oluline ohustatud liikidelegi.