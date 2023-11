Yana Toom ⟩ Kas Eesti muudab nõusolekuta seksi vägistamiseks?

Eeldan, et sama küsimus võis tekkida nii mõnelgi lugejal, nii et vastan korraga kõigile: ei, see ei ole lühiajaline huvi. Sisuliselt saadab see huvi mind kogu elu, mille põhjus peitub mõistagi lapsepõlves. Pikemalt sellest ei räägi, aga uskuge mind: mis on vägivald, tean ma väga hästi. Nagu ka seda, et viimase 30 aastaga pole olukord – ohvri vaatevinklist vähemalt – muutunud selliselt, et naised ja lapsed, kes saavad kodus peksa, päriselt tunneksid, et riik nendest hoolib.