Andri Arula ⟩ Ikka lumi üle kõige

Linnavalitsuse avaldatud kaart, millelt huviline võib leida, kes ja millal tema kodutänavat lumest puhtaks lükkab, on kahtlemata teretulnud. Kui poleks vaid üht ja Pärnus juba ammu äraleierdatud küsimust: kas puhastatakse ainult sõiduteed või kuuluvad rookimisele kõnniteedki. Linna heakorraeeskirjadest lähtuvalt on kõnniteed meil ümbritsevate majaomanike higistada. Ehk polegi mõtet laskuda habemega vaidlusesse, kas kõnniteede puhastamine on linna või majaomaniku ülesanne.