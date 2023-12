Galeriid ⟩ Sügisulu grand prix‘ nimel käis tihe rebimine

Žüriil oli väga vähe aega ja esituste järel algas kohe punktide lugemine. Priit Pajusaar tundis heameelt selle üle, et Pärnus on nii palju eredaid noori, kes jäävad silma, ja konkurss on kõrgel tasemel.



«Meie saatebändi juht oli Rain Rämmal, kes saadab võistlevaid noori lauljaid superstaarisaate bändiski ja on ikka uskumatult hea interpreet, kogu bänd oli superhea,» avaldas Sügisulu eestvedaja Helen Erastus. «See annab osalejatele mõnusa ja julgema tunde laval muusikat teha. See on suur asi.»



Sügisulul on alati kaks lõppkontserti, sest kõik ei mahu ühte õhtusse. «Kontserdimaja saal on ehitatud akustiliseks saaliks ja otsustasime juba mõnda aega tagasi teha mõlemad kontserdid Endla teatris. Helindamise mõttes on teatri saal veidi mugavam, seal on rohkem kangast ega ole nii kõlav, täielik helivõimendus ja videoklippide näitamise võimalus samuti olemas,» rääkis korraldaja. «Kui sa teed ilma võimenduseta kontserte, siis on kontserdimaja saal Eesti parimaid saale.»







Eripreemia «Sinu kontserdile ostaksin pileti» anti Karl Kallastule.