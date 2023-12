Lauri Läänemets ⟩ Turvatunne pole enesestmõistetav

Turvalisuse päeva mõte on teadvustada ühiskonnana laiemalt siseturvalisuse valdkonna olulisust ja selle töötajate rolli meie turvalisuse tagamisel. Selle kõrval peame julgema rääkida valdkonna murekohtadest. Näiteks pole saladus, et politseinike ridades on lähiajaloo suurim inimeste puudus ning täitmata on pea 300 ametikohta, eeskätt just patrullpolitseinike, piirivalvurite ja uurijate seas.