«Kui ma mõtlen umbes 20 aasta tagusele ajale, kui ma alustasin grafitikunstiga, siis mu vanemad tihti küsisid, kas sa jälle lähed sodima. Kui nad oleks vaid teadnud seda, et ma täna saan sellise kultuuripreemia. See on päris huvitav teekond olnud ja olen väga õnnelik, et saan teha seda, mis mulle kõige rohkem meeldib,» avaldas ta.