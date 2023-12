GALERII ⟩ Väikesed võimlejad krooniti maailmameistriks. Treener: MMi kuld ja hõbe kõlavad ju uhkelt!

“Tänu sellele, et meie eelmise hooaja kavad said Eesti võistlustel igal pool esikohti või laureaadi tiitleid. WADFi esindaja Eestis tegi meile ettepaneku: kas julgeksime MMist osa võtta? Mõeldud-tehtud, teeme ära!” avas Nõmm tausta.

Lapsed võtsid MMile mineku mõtte suure rõõmuga vastu. Nüüd tagantjärele tunnistas treener, et see oli nii talle kui noortele silmiavardav kogemus – vähe sellest, et seljatada tuli suur närvipinge, saadi Tšehhis uusi ideid tulevasteks kavadeks ja indu edasi harjutamiseks.

“Seal olid peaaegu kõik tantsustiilid esindatud – kaasa arvatud siis tantsuline võimlemine ja akrobaatika,” avaldas Nõmm. “Kõige tähtsam oli see, et lastel närv vastu peaks, sest nii rahvusvahelise kohtunikekogu ees polnud me varem võistelnud. Lähme, teeme julgelt ja näitame, et ka Eestis osatakse ilusti tantsida!”