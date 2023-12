Galerii ⟩ Koidula aasta tipneb koosolenguga Pärnus ja sündmustega Vändras

“Pärnakatena peame olema uhked just Lydia Koidula üle. Nagu Weimarit teatakse Goethe ja Schilleri järgi, võib-olla teame ka Võrut Kreutzwaldi järgi, aga Koidula on ikka Pärnu maskott,” avaldas Trink. Aga mitte ainult, sest Pärnus veetis Koidulaulik oma neiupõlve. Sündinud on ta Vändras nagu tema isa Johann Voldemar Jannsengi.