Ranna raamatukogu suleb senises asukohas uksed

Biblioteek peab 25. jaanuariks välja kolima Mai kultuurikeskuse lammutamise tõttu. Esialgu leiab see koha Maxima hüpermarketis Riia maantee 131. Seal loodetakse lugejatele taas raamatuid laenutada tuleva aasta veebruari algusest. Pärnu keskraamatukogu direktor Krista Visas seletas, et kõigepealt tuleb kogu kokku pakkida, siis tulevad jõulud vahele, seejärel peab raamatud taas lahti pakkima. Kõik see ongi poolteise kuu töö.