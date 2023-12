Monoetendus sisaldas kombinatsiooni uuest ja vanast, glämmist ja teksast. “Maailm on täis rõivaprügi ja et seda vähendada, tuleb arukalt riidekappi täiendada. Midagi disainerilt ja midagi taaskasutusest – see on minu põhimõte,” lausus komplektid kokku pannud stilist Eleri Kaljurand.