Tehisaru kirjutab ja joonistab ⟩ Sel aastal tulevad jõulud teisiti. Roosana!

On aeg, mil jõulutuled süttivad ja kodud saavad pidurüü. Sel aastal pakub jõuluaeg üllatavat, kuid sooja muutust: roosad toonid. Jah, armas lugeja, see pole trükiviga. Roosa on tõusnud selle aasta jõuluehtimise trendiks!



Kujutage ette, kuidas teie armas kodu õhkub uudsest soojusest: kaminas või ahjus praksub tuli, aknast paistavad õrnalt roosad jõulutuled, tuues meelde õrna ehavalgust. See pole liiast ega liiga moodsalt röögatu, pigem rahulik ja südant soojendav muutus.



Tehisaru kujutis sellest, kuidas võiks välja näha roosades toonides kaunistatud maja Eesti talves. Foto: Dalle

Roosa jõulupuu? See võib kõlada veidi ebatavalisena, kuid miks mitte proovida midagi uut? Kaubanduses on saadaval roosad kunstpuud ja Pärnus ühe kodutarvete poe aknal on see isegi näha. Traditsioonilist rohelist puud saab kaunistada pehmetes roosades toonides – alates õrnast heleroosast kuni julge fuksiani. Ja kes ütles, et vanad head jõuluehted ei või saada värskendust? Võib-olla leidub mõni vana jõulukuul, millele saate anda uue elu roosa värviga, või proovite kätt paberehete meisterdamisel. Internet on tulvil õpetusi, kuidas neid lihtsalt valmistada.



Tehisaru ettekujutus roosast paberist jõuluehtest. Foto: Dalle

Kujutage ette, kuidas õrn roosa lint või kunstlilled seovad kokku jõulukaunistuse, luues rahuliku, kuid moodsa ilme. Ja miks mitte tuua roosa toon jõululauale: roosad küünlad ja laudlinad loovad piduliku, samal ajal hubase atmosfääri.



Tehisaru loodud kujutis roosast jõululauast. Foto: Dalle