Pärnu linnaorkester sai uue peadirigendi

Erastus märkis, et järgmist peadirigenti asuti otsima pärast Kaspar Männa lahkumist tänavu jaanuaris, vahepeal on hakkama saadud külalisdirigentidega.

“Alustasime kunstinõukogu koosoleku ja üldkoosolekuga, kus orkestrandid said öelda sõna sekka, kes võiksid olla kandidaadid. Siis toimusid läbirääkimised nendega: kas nad on nõus selles protsessis osalema ja saama peadirigendiks. Nimesid, mida algul välja käidi, oli rohkem, lõpuks jäi sõelale kaks,” selgitas Erastus. “Seejärel toimus kandidaatide kohtumine linnavalitsuse esindajate ja orkestriga, nad rääkisid oma visioonist ja lõpuks toimus orkestrantide salajane hääletus.” Seega on Aavik orkestrantide valik, tema visioon on jätkata senist rada ja pakkuda häid kontserte, mõeldes eri sihtrühmadele, eriti noortele.