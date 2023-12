NOORTE KIRJAD KOIDULALE ⟩ Tindi või südameverega kirjutatud?

Tere, armas Koidula!

Väljavõte Keidi Trellmanni kirjast. Foto: Pärnu Postimees

Olin äärmiselt üllatunud, kui leidsin oma postkastist Sinu saadetud kirja. Räägiksin Sulle meeleldi praegusest olukorrast siin maailmas.

Kuna ma elan Sinu sünnikohast Kirikumõisast paari kilomeetri kaugusel, Sa ilmselt imestaksid, kui palju see koht muutunud on.

Kunagise köstrimaja asupaigas on nüüd ainult mälestuskivi. Samuti oleksid Sa ilmselt väga üllatunud, kui mitte just šokeeritud, kui saaksid teada, mis maailmas toimub.

Puhkenud on sõda Venemaa ja Ukraina vahel, mis ei tundugi lõppevat. Peale selle on maailmas pidevalt mingeid väiksemaid rahutusi. Ei tea, kuhu see kõik küll välja viib.

Kui Sa veel elaksid ning kõike seda ise kogeksid, oleks Sul ilmselt oma kindel arvamus kogu sellest olukorrast ning see oleks juba ka Sinu loomingus kajastust leidnud.

Aga ma ei ole siin selleks, et Sind negatiivsusega üle valada. Eesti on endiselt suhteliselt rahulik ja ilus koht, kus elada. Ei tea, kui palju Sa Vändrast ja selle ümbrusest veel mäletad. Ilmselt on Sul ikka veel silme ees pildid neist suurtest paksudest kuusemetsadest ja erksavärvilistest laiuvatest põldudest.

Vändras on nüüd gümnaasium, kus õpib palju õpilasi. Koolis tehti paar aastat tagasi remont ning Sul oleks kindlasti huvi näha, millised koolid tänapäeval välja näevad. Samuti on nüüd haridus kättesaadav kõikidele lastele: nii poistele kui tüdrukutele. Põhiharidus on isegi kohustuslik. Ma olen veendunud, et seda lugedes oled Sa väga üllatunud. Jah, nüüd ei imestata, kui naisel on kas või viis kõrgharidust ning ta on tähtsamal ametikohal kui mõni meessoost isik.

Sinu looming leiab ka tänapäeval palju kajastust ning on levinud noorte hulgas. Ma võin Sulle väita, et siin Eestis pole ühtegi inimest, kes Sinu nime kuulnud poleks. Kuna Sinu sünnikoha kõrvalt läheb mööda terviserada, olen ma sellest sadu kordi mööda käinud ja seda on teinud ka teised.

Sa elad ja elad igavesti kogu Eesti rahva südames!

Parimate soovidega

Keidi