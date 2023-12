Loodusvaatlus ⟩ Talv võimutseb puude ja elektrikaablite kallal

Ühest küljest on praegune vaikuse ja hämardumise aeg kurb, kuid mulle on see sisekaemuseks sobiv periood viimasel ajal isegi meeldima hakanud. Annan endale aru, et selles suhtes olen vähemuses.

On tore, et lühikesi päevi saadab kena valge lumi nii maas kui puudel. Pisut harjumatu muidugi on, et niisugused talveilmad valdavad juba mitmendat hooaega järjest juba detsembri alguses. Aastatega olin jõudnud harjuda, et lumi ilmutab end jaanuaris, mil päevad venivad tasapisi pikemaks.