Noori etlema innustav “Koidulauliku valgel” on tänavu erilisem

Pärnu linna eelvoorus osales 26 õpilast 11 koolist. Žürii andis enne preemiate jagamist noortele väärtuslikku nõu, kus toonitati, et luuletuste ettekandmine nõuab keskendumist ja on ääretult keeruline. Kõige tähtsam on anda edasi luuletuse mõte, tehes ettekantav tekst nii-öelda enda omaks. Luuletus tuleb ette kanda asjatute pausideta, sest see hakib mõtet. Veel toonitati, et enne etteastet tuleks noortel etlejatel võtta aega, et luua kontakt ehk silmside publikuga, ja seejärel alustada.