Siimo Lopsik ⟩ Parkimistasu tõstmine pole põhjendatud

Sisuliselt on tegemist Pärnu turismimaksu kehtestamisega. Seejuures ei selgita linnavalitsus, miks peavad seda maksma hakkama nii linnas elavad kui lähivaldadest Pärnusse tööl käivad inimesed.

Jääb arusaamatuks, miks ei kaalutud ülejäänud Euroopa riikide eeskujul ausat külastus- või majutustasu kehtestamist. Kui eesmärk on kulude katmine, oleks samamoodi võinud edasi lükata näiteks Vallikääru taas ümberehitamise või võtta ette linnajuhtide kevadel tõstetud palkade allapoole kohendamise. Vallikääru järjekordse ümberehituse raha võetakse liiati tuleviku arvelt ja varasemat eelarveplaani rikkudes.

Parkimistasu tõstmise ettekäänded, mis linnavalitsus esitas, on puhas rumalus. Räägitakse rohepöördest, rahulolematusest teehooldusega, elanike tervisest, võrreldakse Pärnut maailma suurlinnadega ja nii edasi. Isegi linnaametnik Karmo Näkk tunnistas, et eesmärk on kulude katmine: saada inimestelt linnakassasse juurde 600 000 eurot.