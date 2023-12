Kuum tuhk süütas puukuuri ja maja seina

Päästjad hoiatavad, et plastämbrisse või kilekotti pandud tuhk on äärmiselt tuleohtlik, ja toonitavad, et see on ühtlasi lubamatu tegu. Koldest võetud tuhk tuleb paigutada mittepõlevast materjalist anumasse ning eemale materjalist, mis võib süttida, näiteks puitpõrand. Tulised söed võivad tuhas hõõguda isegi kuni nädala.