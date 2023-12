Kuid rõõmu jätkus üürikeseks. Kui läksin laupäeval, 2. detsembril sauna, tuli uksel vastu ehmunud ilmega saunatädi ja hoiatas, et põrand on väga libe. Et olge ettevaatlikud!

Esmapilgul ei märganudki täit tõde, kuid lähemal vaatlusel sai selgeks, et sellel põrandal ei saa üldse astuda. Hoia või varvastega põrandast kinni, et saada kausitäis sooja vett pesemiseks või minna leiliruumi.

Hoiatasin ühte vanemat naist, kel on tasakaaluhäiredki, ja vaevu olin kõrvale pööranud, kui seesama naine oli minu ees nii pikk kui lai. Ja tõusta ei saa, sest põrand on sedavõrd libe. Kukkunu tõstmiseks läks vaja mitme saunalise abi ja ometi oli tegemist kõhna inimesega.

Jääb arusaamatuks, kellele oli vaja sellist eksperimenti eakate kallal. 80 protsenti saunakülastajatest ongi just eakad, kellest osal on tasakaaluhäired. Iga päeva kukuvad seal saunas nii naised kui mehed. Meie, saunatajate tungival soovil tuleb asendada see põrandakate mõne muu materjaliga, kus ka astuda saab. Laupäeval oli kogu saunaseltskond säärase eksperimendi üle imestunud.

Väga tahaks teada, kes on selle eksperimendi autor. Paistab, et see inimene pole küll kunagi külastanud ühiskasutuses sauna.

Maria K., pärnakas ja saunafänn