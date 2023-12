Kuidas katta pühadelaud nii, et kõhul oleks kergem, meel rõõmus ja säästaks raha?

Kohalik terviseedendaja Revo Türk kutsub peolauda kattes samuti kasutama köögivilju. Neid võiks tema arvates olla rohkesti. “Köögivilju saab valmistada paljudes variantides ja need võivad olla väga maitsvad. Saab teha köögiviljavardaid, marineeritud-küpsetatud köögiviljad on väga head,” pakkus Türk ja soovitas ka sööjail alustada taldriku täitmist salatitest, köögiviljadest. Liha, kaste ja kartul maandugu taldrikule viimasena. “Söömise järjekordki võiks olla sama, nii väldite ülesöömist ja hilisemat ebamugavustunnet,” õpetas ta.

Pitsi ja Alajõe tuletavad meelde sedagi, et tihtilugu süüakse igavusest, harjumusest või seetõttu, et toit on käeulatuses ja lihtne võtta. “Jõuluistumiste ajal võib organiseerida viktoriine, liikumis- ja seltskonnamänge, minna koos jalutama, mängida lauamänge. Nii söövad inimesed vähem ja on hiljem tänulikud: oli toredasti veedetud aeg ja peolt lahkudes ei ole kõhus seda tavapärast ebamugavustunnet, mis tekib vajalikust mitu korda suurema koguse toidu söömisest,” märgivad asjatundjad.