Arhiivist ⟩ Purikahooaeg paneb katusele kiikama

Et lund paarikorruselise maja katuselt eemaldada, sobib teleskoopvarrega roop. Kauplustes on saadaval ka vihmaveerennide puhastamiseks mõeldud pikendusega harjad.

Kuna taas on käes purikahooaeg ja paljud katusedki on lumemütsi all, avaldame arhiivist 2021. aasta 17. veebruaril ilmunu loo.