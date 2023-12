Pärnu lahel algab jäämurdmine

Transpordiameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärv selgitas, et Pärnu lahel on tekkinud jääkate, mis ulatub muulidest ligemale seitse–kaheksa miili mere poole. Seetõttu on laevadel raskem Pärnu sadamale ligi pääseda. Pikaajalise ilmaennustuse järgi miinuskraadid jätkuvad.