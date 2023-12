Valter Parve ⟩ Eesti on kingitus meile kõigile

Allpool väike valik vastuseid: «Kõigepealt see, et riigikogus olevad inimesed ei mõtle, mida nad ütlevad. Inimesed on õelad üksteise vastu»; «Eesti ei paku nii palju võimalusi kui mõni teine riik ning selle tõttu on Eestis vahest igav elada. Samuti kuidas tekivad uued kulud tavainimestele, milleta on siiani hakkama saadud, ning nüüd üteldakse, et neid on vaja»; «Palju ülbeid inimesi, inimesed, kes on siia elama tulnud, aga ei õpi riigikeelt ära ja ootavad, et sina nende keeles räägiksid (ei pea silmas turiste ja sõjapõgenikke)»; «Viimasel ajal hakkasid mul tekkima suured küsimused valitsusele. Ühest küljest on nad loonud väga toreda riigi, aga praegused viimased uudised kindlust küll ei tekita. Kõik need õpetajate streigid mulle üldse ei meeldi.»