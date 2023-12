Karel Tölp ⟩ Võiste tunneli rajamisega astuti kaks pikka sammu edasi

See mõte on väga tabav Tahkuranna kooli juurde rajatud tunneli saamise loos. Järjest tihenev liikluskoormus Via Baltical muutis maantee ületamise koolilastele iga aastaga üha ohtlikumaks.

Võiste elanikud olid unistanud ohutumast liikluskorraldusest kaua. Uulu–Pärnu kergliiklustee rajamise saaga käigus lugesime juba kümmekonna aasta eest Tahkuranna valla tellimusel Via Baltical nädala vältel autosid ja saime liiklussageduseks keskmisena umbes 15 300 autot ööpäevas (ääremärkusena võib lisada, et valla tellimusel olid täpselt samal ajal kaamerad ka Tallinna–Tartu maanteel Kosel ja Mäos, kus keskmine liiklussagedus oli vastavalt veidi üle 11 000 ja veidi üle 10 000 auto ööpäevas). Praegu näitab samal lõigul Via Baltical ametlik statistika liiklussageduseks aasta keskmisena 10 680 autot ööpäevas ja Kose lähedal 11 231 ehk juba ligemale kümne aasta eest tuli reaalse loenduse käigus ligikaudu kolmandik rohkem Via Baltical.

Võistes näitab statistika 2014. aastal ööpäevas 4193 autot ja praegu 5412 autot. Kui palju näitaks tegelik loendus autode liiklussageduseks Via Baltical? Selle üle on võimalik ainult spekuleerida või panna loendur.

Korduvalt on minu käest küsitud, miks vald panustas Võistesse, mitte Uulu tunneli rajamisse. Kindlasti nõustun inimestega, kes ütlevad, et Uulus on tihedam liiklus.