Amet uurib ⟩ Kas suitsetamine ja veipimine häirib teid?

Terviseamet avaldas, et uudsete tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete, sealhulgas e-sigarettide tarvitamine on Eesti elanike seas tõusuteel ja neid kiputakse ekslikult tajuma tavasigareti märksa ohutuma alternatiivina.

Nii tava- kui e-sigareti suitsetamine on samades kohtades keelatud, kuid sellest ei olda teadlikud. Suitsetamine ja veipimine on muu hulgas keelatud söögikohtades, kauplustes, teenindusasutustes, tootmis- ja laoruumides ning koolides, lasteasutustes ja nende territooriumil. Samuti korterelamu koridoris, trepikojas ja muus üldkasutatavas ruumis. Akendel ja rõdudel suitsetamine ei ole seadusega eraldi reguleeritud.

Nii suitsetamisel kui ka veipimisel eraldub ohtlikke aineid. E-sigaretid on kahjulikud nii tarbijale kui ka kõrvalseisjale, kes hingab sisse e-sigareti kasutaja väljahingatud aerosooli. Seetõttu on oluline kaitsta inimeste tervist, juhtides nende tähelepanu võimalikele ohtudele, mis tulenevad nii suitsetamisest kui ka veipimisest.

Amet kogub inimeste arvamusi ja ettepanekuid ning avaldab need 2024. aasta jooksul oma veebilehel.

E-sigaret liigitub tubakaseaduse järgi tubakatootega seonduvaks tooteks. E-sigareti suitsetamine on keelatud samades kohtades, kus tavasigareti suitsetamine. Peale selle on Eestis e-sigarettide omamine, müük ja tarvitamine alaealistele keelatud. Siiski näeb terviseamet, et inimesed ei tea e-sigaretile kohalduvaid reegleid: suitsetatakse avalikes ruumides, tooteid tarvitavad tihedalt noored, sealhulgas lapsed.