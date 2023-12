Riik plaanib seada selgemad reeglid majapidamiste reovee kogumisele

Veeseaduse kohaselt on reovee kogumine ja puhastamine kohaliku omavalitsuse kohustus. Praegu reguleerivad omavalitsused seda vastavate eeskirjadega. Ent seadus on jätnud seni täpsustamata, kuidas purgimisteenust ehk reovee väljapumpamist purgimisautosse ja selle vedu purglasse korraldada. Selgemate reeglite seadmiseks on Kliimaministeerium ette valmistanud veeseaduse väljatöötamiskavatsuse, millele ootab nüüd tagasisidet.