Äsjasest Norstati küsitlusest selgus, et tänavu kavatseb 29 protsenti Eesti elanikest kulutada jõulukinkidele vähem kui eelmisel aastal. Uurisime Pärnu kesklinna tänavatel inimestelt, kas kinke tehes tuleb kulutusi vähendada, millised kingitused on sel aastal plaanis teha ning kas need on juba olemas.