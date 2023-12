Nädalast jäi kõlama ⟩ Süüdi on kleepuv lumi

Uneski ei osanud näha, et säärane ilm võib põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti, eelkõige Lõuna- ja Kagu-Eestis. Et raske lumekoorma all vaevlevad puud langevad teedele ja mõnel pool kaob mobiilimastide akude tühjenedes levi. Kesknädalal oli Kagu-Eestis, Harju-, Pärnu- ja Viljandimaal vooluta 9500 klienti.

Kes võinuks arvata, et lumel ja lumel on siiski suur vahe. Elektrilevi põhjendaski rikete arvu sellega, et tänavu on lumi eriti kleepuv ja raske. Arvatavalt nii oligi, sest elektriliinid langesid lume raskuse all järjest rivist välja. Meile on küll räägitud jäävihmast, lumekruupidest ja paljudest teistestki ilmanähtusest, kleepuva lume efektist pole aga suurt midagi kuulda olnud.