Galerii ⟩ Janne Ristimetsa tantsustuudio jõuluetendus kutsus nautima hetki

Janne Ristimetsa tantsustuudio tänavune jõuluetendus «Peatu … Hinga … Vaata …» kutsus üles kiirel ajal korraks peatuma ja rahulikult hingama, et saaksime märgata ja nautida imelisi hetki meie ümber.

Avanumbris astus korraga lavale üle 200 õpilase, samuti õpetajad, et seisata aeg ja publiku pilgud endale naelutada. Paarikümnes etteastes esinesid päris pisikesed ja juba kogenud tantsijad, erinumbrina kanti ette lühiversioon «Pähklipurejast» ning laval nägi ka õhuakrobaatikat.

«Kuhu on sul tormata, kui mitte sügavamale olevikuhetke? Eilne jäänud maha ja homne pole käes. Illusioonide loorina ajame neid taga, aga käega kunagi ei puutu. Ajame taga tühja tuult, pimedad oleviku imedele ja kingitustele.

Mis siis, kui homset ei tuleks? Kas täna peatuksid? Ja silmad pärani ahmiksid endasse elu pisihetki, pilke ja puudutusi, lastes end elu imest lõpuni läbi imbuda. Kuhu sa kiirustad, inime? Mille poole sa ruttad päevast päeva? Lõppvaatuse? Äkki hoopis peatuks selles hulluses. Hingaks sügavalt sisse ja välja. Ja vaataks kogu seda eluimet, mis on siin, sinu jaoks.

Peatu ja märka ka uut pealekasvavat põlvkonda. Lastest on sirgunud noored. Nad on täiesti uutmoodi. Lihtne on kritiseerida, arvustada ja targutada. Aga vaata neid hoolikalt. Nad liiguvad, pingutavad, pürgivad kõrgustesse. Teekonnal komistavad ja libisevad, aga proovivad uuesti ja uuesti, ei anna alla, ei löö käega. Nende silmad säravad ja hing heliseb.