Päästeamet hoiatab ⟩ Olge valmis voolukatkestuseks

"Sulades veelgi raskemaks muutuv lumi murrab puid ja oksi ning võib põhjustada järjekordseid elektrikatkestusi, samuti on teedel suur libeduseoht," hoiatas Päästeameti valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu.

Selleks, et elektrikatkestused hästi üle elada, soovitab päästeamet varuda koju toitu, joogivett ja toiduvalmistamiseks vajalikud seadmed, näiteks matkapliidi. Valgusallikatest tuleks küünaldele eelistada pigem patareitoitel taskulampi. Kui aga siiski kasutusel on lahtine tuli, tuleb seda teha tuleohutult.

Hädaabinumbril 112 tuleb helistada vaid inimvigastuste ja otsese ohu ning maha langenud elektriliinide korral. Kui mobiiliside on katkenud või häiritud, siis telefonile 112 on võimalik helistada, lülitades telefon korraks välja ning sisselülitamisel saab teha telefonikõne enne SIM-kaardi aktiveerimist. Selleks, et päästekorraldaja saaks levi olemasolul inimestele vajaduse korral tagasi helistada, peab olema SIM-kaart uuesti aktiveeritud.