Pärnu kossutiim ronis august välja, ent kaotas viienda mängu järjest

Gert Kullamäe juhendatava satsi hooaeg on kulgenud vaevaliselt: peagi on 30mänguliselt põhiturniirist pool läbi ja Sadam vireleb 16 tiimi konkurentsis kümnendal positsioonil. Teisisõnu: Eesti-Läti ühisliiga play off'i rong hakkab vaikselt eest sõitma – kaheksas ehk viimasena sõelmängudele viiv koht jääb juba kolme võidu kaugusele. Meie tabelinaabriteks on ... Keila, Viimsi ja Rapla. Pole just asetus, kus poolemiljonise eelarvega pärnakad peaks paberil olema.