Koheva lumega kaunistatud puude vahelt Kilingi-Nõmme õhtutänavaid pidi Saarde valla huvikeskuseni jõudes on seal Päkapikurokk juba hoo üles saanud. Parajasti mängivad Külamehed. Eelarvamus seostab bändi nime habemike "taatidega", aga kitarre sõrmitsevad ja trummipulki hoidvad poisid on küllap hea huumorimeelega, et oma pundi sedasi ristisid.