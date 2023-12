Ene Täht ⟩ Kultuuri pandud raha ei lähe „huugama“

Pärnu linna kultuuripreemiate andmine on valdkondlik kokkulepe. See kord kehtib 2014. aastast ja selle aluseks oli „Pärnu linna kultuurivaldkonna edendamise tegevuskava 2014–2016” koostanud töörühma ettepanek. Toonane seisukoht oli, et kultuuripreemiatel on loovisikute motiveerimisel suur kaal, ja töörühm tegi ettepaneku muuta preemiate struktuuri ning anda edaspidi välja loomingu- ja korraldajapreemiat. Tegevuskava väljatöötamisel osales 35 Pärnu linna kultuuriesindajat.

Selge, et elu edenedes muutuvad ootused ja vajadused. Kui kultuuritegijad leiavad, et praegune süsteem vajab muutmist, pole probleemi, korda võib muuta. Ideaalis on selleks tarvis taas valdkondlikku kokkulepet, mistõttu on see teema plaanis päevakorda võtta järgmise aasta esimeses pooles kultuuristrateegia arutelul. Kui ettepanek kujuneb ühise arutelu käigus, väheneb oht, et ettepaneku tegemine mõnele tublile loovisikule haiget teeb, nagu võib juhtuda ajakirjanduse kaudu suheldes.