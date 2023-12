“See on tavapärane, et hommikupoolsed helistamised teen kodust,” kinnitab Vilgats, kellele selline päevakava igati sobib. On ju mõeldamatu, et ajakirjanik teeb kontoris tagumikutunde ja kui kell õhtul kukub, potsatab kirjapulk või mikrofongi samal hetkel lauale.

Oktoobris 70 aasta juubelit tähistanud Vilgatsi väitel ei tiksu tal see teadmine küll pidevalt kuklas ega tekita stressi, aga on siiski kuskil alles. “Ma ei pane juuksuriaega keset tööpäeva, ehkki tean, et midagi pakilist sel ajal mul teha pole ja võiksin rahulikult juuksurisalongi minna. Aga kui just sel ajal midagi juhtub, siis kuidas ma tormaksin sündmuskohale, pool pead värvitud?” arutleb Vilgats. Samamoodi on talle paras mõistatus, kuidas piirkonnakorrespondent saab alkoholi tarvitada. “Ma ise ei tarbi peaaegu üldse alkoholi, aga ma ei kujuta ette, et peaks minema pehme keelega mõnd ootamatut sündmust kajastama.”