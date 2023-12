Järgmiste ooperipäevade külalisteater tuleb Klaipėdast

Nii saavad Pärnu ooperipäevade külastajad saabuval suvel osa Itaalia helilooja Gaetano Donizetti ooperist “Rügemendi tütar” ja Leedu helilooja Bronius Kutavičiuse ooperist “Karu”.



“Pärnu ooperipäevadest on aastakümnetega kujunenud suvepealinna üks olulisemaid tähtsündmusi. Festival hoolitseb selle eest, et suve nautiv ooperipublik saaks osa nii kaunitest klassikateostest kui uuemast ja seni veidi vähem tuntud ooperiloomingust. Hea meel on võõrustada tuleva aasta ooperipäevadel Klaipėda riiklikku muusikateatrit, mis pakub elamusi nii maailmaklassika kui Leedu uuema algupärandiga,” ütles Pärnu kontserdimaja juht ja Pärnu ooperipäevade kunstiline juht Marika Pärk.



1840. aastal Pariisis esietendunud “Rügemendi tütar” on maailma ooperilavadel mängitud pea 200 aastat. Ooperisõpradele on see teos ammune tuttav. Leedus tõi selle esimest korda lavale Klaipėda riiklik muusikateater 2021. aasta novembris. Näiliselt lihtne ja muretult lõbus ooper eeldab väga erilisi lauljaid ja peaosatäitjad peavad üles näitama erakordset näitlejameisterlikkust. Pisut on muudetud ooperi algupäragi. Lavastaja Jūratė Sodytė on asendanud ooperi algse tegevusaja, Napoleoni Austria vallutamise perioodi (1805–1815) Alžeeria vabadussõja (1954–1962) aastatega. Romantilist komöödiat esitavad Klaipėda riikliku muusikateatri solistid ja külalissolistid, koor ja balletitrupp.