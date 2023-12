Albumini jõudnud Bedwetters lõpetab erilise aasta peoga kodulinnas

“Jõulud toovad kokku kõik meie sõbrad, kes on laiali Eestis ja maailmas, ning reedel pidutseme poistega kindlasti hommikuni,” lausub bändi liige Mihkel Mõttus Sugaris toimuva aasta viimase kontserdi kohta. Pärast ligemale kümne aasta pikkust pausi jääb seljataha eriline aasta, sealhulgas nii Eesti Laulul esikolmikusse jõudmine kui novembris uute lugudega albumi “It Is What It Is” väljaandmine.

See on absoluutselt olnud eriline aasta, kuigi comeback’i alustasime juba 2022 ja selle mõttega, et tahame anda ühe suure kontserdi lihtsalt. Aga ingliskeelse emo-rokk-teknomuusikaga on raske saada kokku seda rahvamassi, mida me tahtsime, ja siis otsustasimegi Eesti Laulust osa võtta. Kui saime teada, kes seal osalevad, ei lootnudki võita, sihtisimegi esikolmikukohta. Et meil seal nii hästi läks, suutsime endale tähelepanu tõmmata ja müüsimegi Kultuurikatla kontserdi välja. Alles siis mõtlesime, mis nüüd edasi.