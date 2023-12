See oleks liiga pikk ja igav jutt majandusuudiste rubriigist, kui hakata teile üksipulgi seletama, millal, miks ja kelle karvase käe läbi siinne elu oma mõttega kokku kukkus. Nagu Siberi rahvastele viin, nõnda pani siinsele kogukonnale kokakoola viimase põntsu. Intelligentsem lääne inimene ehk ongi siinpool suurt lompi nüüdseks pähe võtnud, et jõuluaja jook on glögi või hõõgvein või piparkoogiürtide maitseline tee, aga punakuublased ei kao, suhkrumaffia ei hääbu ealeski, kuniks veel pisikesi matsuvaid suid siin maamunal sigineb.