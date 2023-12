Karjääripööre ⟩ “Kuidas võib üks keevitamine teha inimese õnnelikuks!”

Kas nii raske on ka olnud, et pisarad platsis?

Kui ma sulle väga ausalt ütlen, siis alguses oli pisaraid palju, ikka väga palju. Ma ei saa öelda, et see kõik on mulle tulnud lihtsalt, et mis see siis ära ei ole. Oli raske, sest ma tulin täiesti olematu kogemusega ega saanud teha suvalisi asju.