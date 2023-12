Konkursi utsitusel kasvab peale uus põlvkond jutuvestjaid

Pärnumaa jutuvestjate konkurss kandis tänavu nime “Koos me suudame. Pärnumaa kohalood”, toimus kuuendat korda ja osa on võetud väga toredasti. Noorte juhendajad on enamasti eesti keele ja kirjanduse õpetajad või klassijuhatajad ja on välja kujunenud kümmekond kooli, kes viie–kuue aasta jooksul pea iga kord konkursil osalenud.



Tänavu osales 40 õpilast tosinast Pärnumaa koolist, igaüks esitas kolme- kuni viieminutise muinasjutu või kohaloo. Konkursi žürii koosseisus Jaak Eamets, Aili Laak ja Jaak Känd tõi esile, et võrreldes aastate 2016–2019 ja 2022 konkurssidega oli õpilaste-jutuvestjate tase väga ühtlane ja kõrge, nii et laureaadiks nimetati lausa 22 jutuvestjat.



“Tasapisi tuleb rahvast juurde ja mina leian, et läheb järjest paremaks,” avaldas Känd. “Mõni õpilane on meil korduvkäija ning juba valmis sümpaatne jutuvestja, näiteks Sauga kooli 9. klassi noormehed Ranno Peet ja Richard Müller või 6. klassi poiss Sten Eric Hansen Sindi gümnaasiumist. Hansen rääkis, kuidas Sindi linn sai omale nime. Üldse, kui jutuvestmisega alustada, siis esimeses otsas peakski rääkima kohalugusid-muistendeid. Ja kui juba osavam oled, minna muinasjuttude juurde, mis on veidi keerulisem,” soovitas ta.



Üllatasid Pärnu Tammsaare kooli väge täis jutuvestjad. Vasakult: Artjom Maksimov (3.b), Vanessa Sinikas (3.b), õpetajad Luule Kustassoo ja Marge Õunap, Taissia Bobrova (4. klass). Keskel istub muinasjututaat Jaak Känd. Foto: Erakogu





Žüriid rõõmustas Tammsaare kooli osalemine: väga ilusas eesti keeles vestsid jutte õpilased, kellele see pole emakeel või kes on segaperest. On märgata, et algklassides on keelekümblus häid tulemusi andnud.