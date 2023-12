Mitu klubi liiget on sellele näitusele teoseid luues astunud välja oma tavapärasest maalimisviisist ja teemadest ning katsetanud uut, avatud meeltega lähenemist, et jõuda uuele tasandile.

Klubil on pisike ateljee Pärnu kunstnike majas, kus käiakse neljapäeviti koos joonistamas. “Aga suuremad maalimised teeme ikkagi kodus omaette,” rääkis Marju Lorentson. “Meil on enamuses omaette nokitsejad,” tõdes ka Ly Saat. Koos toimetama innustavad ühisnäitused ja ülesanded. “Kui võtame mingisuguse teema järgmiseks näituseks, asume seda täitma,” rääkis Saat. See tõukab takka.