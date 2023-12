Kingi lunastamiseks pole salmi? Noored luuletajad tulevad appi

Paljud on olnud olukorras, kus jõululaupäeval kuuse kõrval kinke jagav jõulutaat palub paki lunastamiseks mõnd salmi. Esimene, mis pähe tuleb, on enamasti «Mina olen pisi-pisi, ära minult salmi küsi.» Seda on jõuluvana kuulnud juba aastakümneid.