Pärnu kaunid ja väärtuslikud majad kanti kaardile

Pärnus ja selle osavaldadeski leidub palju maju, mis on eriti väärtuslikud oma akende, aknaluukide, puitkaunistuste või katuse poolest. Nüüd on spetsialistid need kõik üle vaadanud, üles pildistanud ja kirjeldanud, mis nimelt on iga maja juures nii olulist, et seda tuleks tulevaste põlvede tarviski võimalikult kaua alles hoida.