Värskes õhus pulga otsas vorstikeste ja vahukommide sussutamine on nii lihtne, et las see jääb pisematele kokahakatistele. Võtsin ette mitmekäigulise metsamenüü, mis pole ülearu lihtne ega ka tapvalt keeruline, kuid ei vaja ülemäära palju anumaid. Haarasin kaasa lõkkekindla keedupotsiku ja panni ning vürtsikad takod, ajalehes lõkkekala ja köögiviljad, vardas pirukad ja šokolaadibanaan läksid töösse. Kõige maitsva valmimiseks kulus üksi askeldades paar tundi.