Galerii ⟩ Laine Mägi tantsukool andis kauni jõulukontserdi

“Poolaasta on läinud uusi tantse õppides ja käib suur ettevalmistus, rühmade võistlused algavad järgmisel poolaastal. Käisime Spotlight Challenge‘il, mis on individuaalvõistlus Tartus ja meilt jõudis esikuuikusse päris mitu tantsijat,” tõdes juhendaja Ingrid Jasmin, et aasta lõpp on olnud tegus.