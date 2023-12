Olaf Esna rikkalik fotokogu annab aimu sajanditagustest talvedest Pärnus

Möödunud talvel linnakodaniku maja keldrist kogu oma mahuka ajaloohõngulise ürikute kogu Akadeemia 1 keldrikorrusele kolinud Esna pole antikvariaadi silti tänini üles riputanud. Õieti ei leidu kusagil ühtegi märget, et seal keldris mingilgi moelgi keegi tegutseb. Veel vähem annab aimata, kui rikas ajaloovaramu selle ukse taga oma koha on leidnud ja kõige selle keskel troonimas terase silmavaatega bibliofiil.

Esna ise ütleb, et ega sellise segaduse keskele võõrast kutsuda saa. Sestap pole ta vanast majast kaasa toodud siltigi üles riputanud. Arvates, et ehk kevade hakuks jõuab end uutes ruumides sedavõrd sisse seada, et saab sildigi üles panna. Aga ega tal külalistest puudu tule. Vanahärra enda jutu järgi käib mõni päev nii palju külalisi, et peavad järjekorda võtma. Teine päev on jälle vaiksem ja saab omi asju ajada.