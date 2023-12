Jõulutavades on palju rituaalset, mis kordub aastast aastasse: inimesed käivad kirikus ja lahkunute haudadel, peavad kodust jõuluõhtut lähedastega, valmistavad traditsioonilisi jõulutoite ja teevad kingitusi. On neidki, kes jõule ei tähista, ja ka selline vastuvoolu ujumine on kahtlemata üks inimõigustest. Oluline on see, et rituaalid mõjuvad korrastavalt ja rahustavalt, nendele on hea toetuda muutliku elu ettearvamatus voos.