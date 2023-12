Pühadeaegne jäätmeuputus: mida teha tühja kapsapurgi, seisma jäänud verivorsti või kingitusega, mida ise ei taha?

Eesti keskkonnateenuste juhatuse liige Bruno Tammaru tõi esile, et pärast pühi jõuab prügikastidesse tavapärasest rohkem toidujäätmeid. Esimene reegel on see, et söögikraami ei tohiks raisku lasta: osta nii palju, kui ära jaksad süüa! Kui aga jääb see üks verivorst seisma, ei tasu seda olmeprügisse sokutada. Õige koht on biojäätmete konteiner. Biojäätmetest valmistatakse Maardu biogaasitehases gaasi, millega sõidavad pealinna gaasibussid. Seda, mis gaasitootmisest üle jääb, kasutatakse väetisena Harjumaa põldudel.