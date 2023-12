Loomakaitse selts kutsub üles tähistama aastavahetust viisil, mis ei ehmata loomi ega linde

Kõikide loomade ja lindude jaoks on Eesti loomakaitse seltsi otsese abistamise juhi Margit Midro sõnul ilutulestik midagi täiesti arusaamatut ning seetõttu ka hirmu ja stressi tekitav. Suure osa loomade esimene reaktsioon sellisele nähtusele on põgenemine. Linnud lendavad paanikas kõrgustesse ning sageli vaatamata kuhu ja arvestamata oma jõuvarudega, mistõttu võivad neist paljud hukkuda. Loomad jooksevad teadmata suunas, mistõttu võivad eksida või sattuda ohtu.

Loomakaitse selts soovitab aastavahetust tähistada viisil, mis on loomadele vähem häirivam. Võimalik on soetada vaikset ilutulestikku, saluudi asemel nautida valgusshowd või piirduda säraküünaldega. Ilutulestiku laskmist peaks vältima loodus- ja maastikukaitsealade, hoiualade, loomaaedade ja -parkide ning loomafarmide, tallide, loomade varjupaikade läheduses.

Koduloomad tasuks aastavahetusel viia siseruumidesse ja teha omaltpoolt kõik, et vana aasta ära saatmine mööduks neil võimalikult stressivabalt. Kindlasti ei tohiks lemmikloomi võtta ilutulestiku ajaks õue kaasa. Selleks, et ilutulestik loomi ei häiriks väsitage samal päeval oma loomi jalutuskäigu, aktiivse tegevuse või mõttemänguga; ajage põllumajandusloomad ilutulestiku ajaks lauta või talli, lemmikloomad hoia samuti siseruumis, pange loomadele mängima mõõduka heliga raadio või televiisor; katke siseruumi aknad nii, et valgussähvatused ei paistaks sisse; veetke nendega ise aega ja pakkuge toredat tegevust.