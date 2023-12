Gert Kullamäe tahtis ameti maha panna, aga Sadama kossutiimi juht ei lubanud

"Eriliselt tegi rõõmu see, et hakkasime lõpuks sisse viskama! Tänavu on just viskeprotsent ja lauapallid meie nõrgad kohad. Jubedad lausa," avaldas eestvedaja, kes nii pikka, seitsmemängulist kaotusseeriat, oma "valitsemisaja" jooksul ehk alates 2017. aastast ei mäletanudki. "Raskeid perioode on ikka olnud, tihti sügisel ja enne jõule. Praegugi on déjà-vu."